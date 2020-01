Santelli: “Raffa e Tallini lontani anni luce dai sistemi dell’illegalità”

Mimmo Tallini e Giuseppe Raffa sono politici e amministratori

integerrimi e puliti, lontani anni luce dai sistemi dell’illegalità.

Hanno ricoperto con onore e dignità le cariche pubbliche a cui sono

stati chiamati negli anni, senza mai essere stati nemmeno sfiorati da

sospetti e accuse. Oggi – scrive Jole Santelli in una nota – si stanno difendendo con compostezza e fiducia

in giudizi che li vedono coinvolti in situazioni che appaiono

francamente marginali e che non avranno difficoltà a chiarire davanti al

giudice terzo.

Mi dispiace molto dovere constatare, ancora una volta, continua la Santelli, la scorrettezza del presidente della commissione antimafia Morra, non nuovo ad

utilizzare il suo ruolo come una clava da abbattere sulla testa degli

avversari politici. Forza Italia non si farà condizionare e intimidire

da questa forzatura esercitata a poche ore dal voto ed esprime massima

fiducia nei suoi due candidati che, ne sono certa, confermeranno nelle

urne il grande consenso popolare di cui godono.