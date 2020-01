ReggioNonTace compie 10 anni

Il 3 gennaio 2020 alle ore 18.00 presso l’Auditorium LUCIANUM in via Mons. De Lorenzo, 30 REGGIONONTACE invita ad un incontro pubblico a 10 anni dalla bomba alla Procura Generale che segnò la nascita del Movimento.

Sarà l’occasione per confrontarci su cosa hanno significato questi 10 anni di attività nella vita della città e per tracciare il programma per il futuro.

Ci aiuteranno in questa riflessione STEFANO MUSOLINO Sostituto Procuratore presso la DDA e CONSOLATO MINNITI Direttore de “Il Reggino”.

Come sempre ci sarà spazio per il dibattito e per il contributo di tutti.

REGGIONONTACE