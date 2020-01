Reggio Calabria – Ufficiale: giovane in isolamento dopo viaggio in Cina, sospetto caso di coronavirus

Poco dopo le 21.30 è arrivato un comunicato ufficiale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Nel pomeriggio emersa l’indiscrezione di un possibile caso di coronavirus presso il maggiore ospedale cittadino.

LA notizia è stata confermata, ma al momento non si può parlare di caso accertato dato che sono in corso di svolgimento gli eventuali accertamenti per determinare la natura de problemi della protagonista della vicenda.

Questo il comunicato: