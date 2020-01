Reggio Calabria – Il Cis organizza l’incontro “Per non dimenticare”

Il 27 gennaio di ogni anno si commemorano le vittime dell’Olocausto, la scelta di tale data per ricordare quando nel corso dell’offensiva in direzione di Berlino, le truppe sovietiche dell’Armata Rossa, nella città polacca di Oswiecim (Auschwitz in tedesco) scoprirono il campo di concentramento e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono per la prima volta al mondo l’orrore del genocidio nazista.

Il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per tentare di comprendere un evento terrificante e ricordare i genocidi perpetrati dai soldati tedeschi,lunedì 27 gennaio 2020, alle ore 16:45 presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, organizza l’incontro dal titolo “Per non dimenticare”. Attraverso video proiezioni introducep. Pasquale Triulcio, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Reggio Calabria, che ricorderà Padre Massimiliano Kolbe e il martirio del francescano polacco. Tutti i presenti alla manifestazione potranno leggere propri componimenti o di altri autori che con le loro opere hanno scrittosulla persecuzione nazista degli ebrei e sui campi di sterminio.