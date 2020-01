Reggio Calabria – FDI vara l’esecutivo metropolitano alla presenza dei vertici nazionali e regionali

Presso la sede del Coordinamento, alla presenza del Responsabile Organizzativo Nazionale di Fdi On. Giovanni Donzelli, dell’On. Wanda Ferro commissario regionale e di Denis Nesci membro dell’esecutivo nazionale, il commissario metropolitano Massimo Ripepi ha tenuto la prima riunione di coordinamento presentando i membri che faranno parte della squadra operativa sul territorio cittadino.

L’obiettivo, rimarcato nel documento di presentazione, è quello di sostenere con l’apporto di un gruppo di lavoro affiatato e motivato la sfida che Fratelli d’Italia intende affrontare sia con la vittoria alle regionali che, successivamente, alle prossime comunali.

Un grande partito in una coalizione vincente, non può prescindere dal dotarsi di una struttura sul territorio che, in tandem sinergico con gli eletti, deve rappresentare l’anima identitaria di una rinnovata Destra in Calabria e nel sud.