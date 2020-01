Reggio Calabria: Falcomatà dispone l’obbligo di rimozione delle micro-discariche

Il Sindaco Falcomatà ha disposto ieri ufficialmente l’obbligo di rimozione delle micro-discariche.

La disposizione dovrà essere immediatamente eseguita dal settore ambiente che individuerà la ditta incaricata attraverso le “White-List” della Prefettura.

Venerdì, inoltre, a seguito dell’ordinanza della scorsa settimana, è stata pubblicata la manifestazione d’interesse volta all’individuazione di un nuovo gestore che, nelle more del processo d’internalizzazione di Castore, si occuperà della raccolta dei rifiuti in città, in sostituzione della ditta Avr.

“E’ nostro volere assoluto continuare con il processo di risoluzione delle problematiche cittadine relative alla raccolta dei rifiuti – ha affermato il vicesindaco della Città di Reggio Calabria, Armando Neri.

L’obiettivo è il ritorno alla normalità sul territorio cittadino, proprio per questo il Sindaco Falcomatà ha adottato, a seguito dell’ordinanza, una nuova disposizione d’urgenza volta alla rimozione delle microdiscariche presenti in città le quali, nonostante l’azione di controllo del territorio messa in atto, ritornano nelle medesime ed inaccettabili condizioni troppo velocemente.

Il piano di emergenza richiesto, inoltre, si affianca alla programmazione che ci proietta verso il prossimo futuro.

E’ stata predisposta infatti, in esecuzione dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, una manifestazione d’interesse volta all’individuazione di un nuovo gestore, nelle more del processo d’internalizzazione di Castore per far si che non si interrompa il processo di raccolta dei rifiuti in città.

A tutte queste difficoltà stiamo reagendo per ripristinare delle condizioni di normalità sul servizio di raccolta porta a porta e di pulizia della città seguendo il percorso tracciato in piena sinergia con la Città Metropolitana. Un ringraziamento va ai lavoratori Avr per il faticoso lavoro che svolgono quotidianamente e ai cittadini per la loro pazienza. In questo senso mi sento di tranquillizzare tutti: a breve la situazione tornerà alla normalità”.