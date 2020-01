Reggio Calabria – Due giornate di straordinaria partecipazione con protagonista l’Asd Pretty Woman di Eugenia Galimi

Due giorni di Sold out per l’ASD Pretty Woman di Eugenia Galimi

Grande successo sabato sera all’interno della serata “Reggio in festa” per le esibizioni di ballo dell’Associazione Pretty Woman di Eugenia Galimi nello splendido scenario di Piazza Italia. Nemmeno le temperature rigide di questi giorni hanno fermato i cittadini che si sono recati numerosi ad applaudire il gruppo coordinato dal Presidente Eugenia Galimi. Ma non solo la partecipazione a Reggio in Festa per la Pretty Woman, ieri sera, presso il Liceo Artistico Frangipane di Reggio Calabria, la serata “Aspettando la Befana” organizzata con la preziosa collaborazione della Asd Nonni in Gamba di Pippo Campolo.

Numerosissimo il pubblico intervenuto che oltre ad ammirare le esibizioni dei vari gruppi partecipanti, ha potuto cimentarsi in pista personalmente durante le pause dello spettacolo. Oltre alle esibizioni di ballo e alla degustazione di dolci natalizi è stata svolta una partecipatissima tombolata.

Continuano dunque le attività culturali e ludico didattiche della ASD Pretty Woman, conclude il Presidente Eugenia Galimi, con particolare attenzione al progetto dedicato agli Over50 che mira ad essere di aiuto in diverse patologie fisiche (ad esempio diabete, problemi circolatori, osteoporosi, ecc…) e psichiche (quali depressione, senso di solitudine e apatia) legate all’età. Vi aspettiamo sempre più numerosi.