Reggio Calabria, aperte le iscrizioni al corso di Teatro Greco

Dopo aver dedicato le due precedenti edizioni alla tragedia il corso di TEATRO GRECO in lingua italiana, promosso dal CRAL Mediterranea e dal Centro di Lingua e Cultura Ellenica ELLINOMATHEIA, si propone per il terzo anno consecutivo con un tema nuovo: la commedia di Aristofane! I partecipanti seguiranno un percorso di apprendimento utile per affrontare l’interpretazione scenica della commedia antica, guidati dall’attore, regista e drammaturgo milanese Filippo Gessi. A fine corso è prevista una pubblica performance teatrale e l’attestato di frequenza a tutti gli allievi che completeranno il percorso. Inoltre, in esclusiva per i corsisti della III edizione, nel mese di marzo ci sarà lo speciale Master Class “Apprendi i segreti della commedia antica e del movimento scenico” con l’attrice e regista Cinzia Maccagnano, fondatrice della compagnia teatrale Bottega del Pane. L’avvio del corso è previsto per il lunedì 3 febbraio alle 17:00, presso i locali del CRAL Mediterranea, Cittadella Universitaria, Via Salita Melissari, Reggio Calabria. “I Corsi di teatro greco in lingua italiana” sottolinea il Direttivo del Centro “vengono confermati tra le offerte di promozione sociale e culturale della nostra associazione e si affiancano alle diverse attività già avviate per quest’anno dal Centro Ellinomatheia. La nostra associazione si impegna in modo continuativo con grande attenzione alla qualità della didattica, offrendo un’opportunità di incontro, di crescita e di formazione, in un contesto sociale complesso come quello odierno. Il corso di teatro greco in lingua italiana per adulti è rivolto a tutti quelli che desiderano entrare nel mondo del teatro classico per scoprire un’arte che ha, da sempre, la grandissima capacità di far riflettere sul mondo e su se stessi”.

Per qualsiasi segnalazione di interesse per il Corso di TEATRO GRECO si può contattare telefonicamente il Centro ELLINOMATHEIA (mob. & whatsapp 3287482118) o inviare una mail alla segreteria del CRAL ( cral@unirc.it).