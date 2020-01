Reggio Calabria, Andriani (Mac): “Rifiuti, il Sindaco corre ai ripari ma pagano sempre i cittadini”

Di seguito la nota diffusa da Gabriella Andriani responsabile regionale MAC –

Letta l’ordinanza n. 3 prot. 7033 del 15.1.2020, emessa dal Sindaco in materia servizi di igiene, si apprende che per sopperire alla raccolta dei rifiuti divenuta ormai ingestibile, nelle more dell’acquisizione del suddetto servizio da parte della società in house “ Castore srl”, verrebbe incaricato in via straordinaria fino al 30 giugno c.a., un nuovo operatore per erogare raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Si è consapevoli che restituire l’igiene alla città sia urgente e doveroso, ma diventerà inaccettabile un ulteriore aumento della tassa di riferimento (tari) , stante la soluzione d’emergenza adottata dal Sindaco, come se la responsabilità della cattiva gestione del servizio de quo non dipendesse da lui e dai suoi esperti d’ambito.

In linea con i progetti ecologici di salvaguardia ambientale che caratterizzano l’epoca moderna ed affermano il progresso ecologico, siamo ovviamente favorevoli alla differenziata per il riciclaggio, ma i reggini lamentano il disservizio da quando tale Amministrazione comunale ha messo in atto la raccolta differenziata porta a porta, senza una programmazione in termini di risorse umane, mezzi ed impianti, idonea a garantire la normalità igienica ed ambientale.

Fin dai primi mesi del “porta a porta”, si è registrata la congestione dei rifiuti che fino ad oggi si è allargata a macchia d’olio.

Ad aggravare la carente gestione del servizio, l’inciviltà di cittadini, che possono “ farla franca” perché non esistono sistemi di controllo atti ad evitare e sanzionare i trasgressori.

Sicuramente vogliamo una città pulita, ma la soluzione ad horas non può gravare sui cittadini , costretti a pagare per gli incivili e per i programmi superficiali, fallimentari e poco tempestivi di questa Amministrazione. Allo stato attuale dovremmo avere il rimborso per il mancato servizio!

Inoltre non si comprende che destino avranno i lavoratori impiegati nella società AVR che oltre a non ricevere le spettanze da mesi, oggi non sono minimamente citate nell’ordinanza del Sindaco, il quale a mezzo di uno scritto di 5 pagine, pensa di risolvere il problema come se mischiasse le carte da gioco, per iniziare una nuova partita.

Gabriella Andriani responsabile regionale MAC