Reggio Calabria – Al via il processo all’ex marito di Maria Antonietta Rositani

Si svolgerà oggi a Reggio Calabria il processo per Ciro Russo, l’uomo che ha tentanto di uccidere l’ex moglie, Maria Antonietta Rositani, il 12 marzo scorso gettandole benzina sull’auto e dandole fuoco.

Maria Antonietta ricorda il calvario e fa un appello alle donne: «Fatevi forza, scavate dentro voi stesse e trovate il coraggio che a noi donne non manca e andate a denunciare. Fatelo per voi perché la vita è un dono meraviglioso e nessuno oltre Dio può permettersi di infrangere. Mi auguro di essere sempre vicino a tutte le donne e poterle sostenere in questa battaglia. Denunciate, noi donne siamo tutelate, non siamo sole perchè la giustizia non ci abbandonerà».