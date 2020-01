Reggio Calabria – Al Principe di Piemonte l’incontro “La Scuola educa al talento”

Presso l’Aula Magna dell’Istituto “Principe di Piemonte” ed appartenente all’I.C. “Vitrioli – Principe di Piemonte” di Reggio Calabria, in data 24 gennaio 2020, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, si terrà un incontro formativo dal titolo “La Scuola educa al talento” nel quale interverrà la prof.ssa Maria Assunta Zanetti dell’Università degli studi di Pavia, massimo esperto in materia di Alto Potenziale Cognitivo.

I ragazzi e bambini con alto potenziale cognitivo (APC) si differenziano per la velocità e lo stile con cui acquisiscono ed elaborano le informazioni e per le caratteristiche di personalità quali l’elevata sensibilità, l’intensità, l’eccitabilità intellettiva, emozionale e immaginativa che possono costituire fattori di rischio per lo sviluppo di problematiche emotivo-comportamentali. Tale evento formativo organizzato dalla dirigente scolastica dell’istituto, Dott.ssa Morabito Maria, d’intesa con Di.GI.E.S. (Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane) dell’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, diretto dal Prof. Massimiliano Ferrara, è destinato ai docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria e mira a sensibilizzare e divulgare, tra gli addetti ai lavori, gli strumenti di approccio e gestione dei casi di specie che sono spesso di difficile individuazione ma rappresentano un meraviglioso fattore umano di stimolo e di opportunità all’interno delle classi e, conseguentemente, delle scuole.