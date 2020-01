Reggio Calabria – Al Cineteatro Metropolitano l’allegra ed ironica rivisitazione delle fiabe targata L’Amaca

Per godersi le fiabe in modo classico, se si è bambini, basta mettersi sotto le coperte o sopra ginocchia adulte e farsele raccontare, mentre, se si è meno giovani, prendere un libro e leggerle. Invece, per gustarsele in modo originale e divertente, venerdì 31 gennaio, grandi e piccini dovranno recarsi al Cineteatro Metropolitano, sedersi in poltrona ed assistere a “Mi sento una favola”, il nuovo spettacolo firmato “L’Amaca”. Infatti, alle ore 21, sul palco di via Nino Bixio inizierà un viaggio in tre atti nelle favole all’insegna dell’ironia e dell’allegria grazie alla rappresentazione teatral-musicale messa su dall’associazione culturale capitanata da Antonio Calabrò. Sarà una carrellata di personaggi fiabeschi quella che compiranno i protagonisti Anna Rita Fadda, Elvira Costarella, Vanessa Costantino, Benvenuto Marra ed Alessandra Vadalà ed altri 23 interpreti, accompagnati da “L’Amaca Band” guidata da Sebastian Trunfio, tra accurati costumi e scenografie. Personaggi caricaturizzati, dialoghi esilaranti, trame originarie riviste surrealmente con elementi come la modernità o i dialetti e tanto altro ancora che faranno divertire il pubblico. «Abbiamo ideato e realizzato questo spettacolo con il preciso intento di far ridere grandi e piccini. I nostri interpreti divertiranno i presenti con le loro simpatiche interpretazioni, arricchite da scenografie e costumi straordinari e dalla grande musica della nostra band. Ancora una volta “L’Amaca”, attraverso la rassegna di eventi “Terzo Spazio”, dimostra la propria passione nel fare cultura e divertimento stando insieme e la propria voglia avanzare proposte di qualità alternando serietà, come l’evento civile per il cinquantesimo anniversario della strage di Piazza Fontana, e questo di venerdì, pura ironia ed ilarità» è il commento di Calabrò.