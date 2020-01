Reggio Calabria – A Palazzo Alvaro il tavolo tematico “Welfare, politiche giovanili e lavoro”

Piano Strategico della Città Metropolitana

Il 4 febbraio, a Palazzo Alvaro, il tavolo tematico “Welfare, politiche giovanili e lavoro”

Orientare le scelte in tema di welfare, politiche giovanili e lavoro. Questo l’obiettivo del tavolo in programma nell’ambito del percorso partecipato per la redazione del Piano Strategico della Città Metropolitana.

Il 4 febbraio, alle 15 e 30, presso la sala biblioteca “Gilda Trisolini” di palazzo Alvaro, le progettualità che sono di interesse del Piano saranno declinate su temi di particolare rilevanza per la crescita sostenibile e lo sviluppo del territorio, nella prospettiva di rispondere al meglio a istanze e necessità attuali nei tre comparti.

Una nuova significativa tappa di confronto e dialogo con il territorio, per uno scambio di visioni sul futuro della Città Metropolitana, che porrà come questione centrale della panificazione strategica le politiche rivolte alle nuove generazioni con particolare attenzione a favorire l’impegno e il coinvolgimento dei giovani nei processi di cambiamento sociale, economico e culturale della Città Metropolitana.

Il contributo degli stakeholder che partecipano al tavolo tematico su “Welfare, politiche giovanili e lavoro” – Comuni, Istituzioni scolastiche di secondo grado, Università, Conservatorio musicale e Accademia di Belle Arti e Centri di Formazione Professionale, Associazioni di volontariato e Cooperative sociali – sarà utile a rafforzare il percorso sinergico avviato dalla Città Metropolitana per individuare proposte e soluzioni da integrare e correlare alle finalità perseguite dal Piano Strategico e dagli altri atti di pianificazione e programmazione dell’ente.

Il tavolo tematico è organizzato, in collaborazione, dai settori “Politiche sociali”, “Istruzione e Formazione Professionale” “e Pianificazione, Ambiente e Leggi Speciali” della Città Metropolitana.