Paris: “Grazie a tutti, è stato un trionfo da 6058 preferenze”

“Che dire!!!! Abbiamo ottenuto un prestigioso e immenso risultato! È stato un trionfo da 6058 preferenze, che in pochi avrebbero pronosticato alla vigilia di questa competizione – afferma il neo consigliere Udc Nicola Paris –

Io ho sempre vissuto la tornata elettorale in maniera propositiva trasmettendo e ricevendo infinita fiducia, semplicemente perché mi rendevo conto giorno dopo giorno di aver accanto persone eccezionali che mettevano il cuore in ciò che ci apprestavano a svolgere. È stata la Vittoria della mia gente, degli amici e parenti della mia segreteria, la vittoria dei colleghi dello stabilimento Hitachi di Reggio Calabria smaniosi di Gloria e Riscatto che negli anni hanno ridato e donato visibilità e professionalità alla nostra città, la Vittoria di chi si è messo completamente in discussione, la vittoria dell’orgoglio Calabrese quello tosto, determinato che non vuole rassegnarsi al grigiore opaco che si vuole addossare a questa Regione.

Grazie a chi ha reso possibile questo Successo, grazie a chi ha riposto in me incondizionata fiducia, custodirò con gelosia queste aspettative smisurate e cercherò con tutto me stesso di fornire risposte convincenti ai miei interlocutori regalando qualche sorriso al mio territorio – continua Paris –

Mi complimento con tutti i componenti della lista Unione di Centro che hanno ridato lustro a questo partito, sono orgoglioso del risultato ottenuto perché reputo che l’attività politica da me svolta in questi anni, fatta di vicinanza all’esigenze del cittadino, abbia portato i risultati sperati.

Grazie ancora a tutti di cuore, si continua ad operare #fralagenteeperlagenteinsiemeperlacalabria”.