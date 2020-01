Paola Lemma: “Lista Udc forte ed equilibrata. Saremo il quid in più della coalizione”

«Finalmente sabato si comincia. Il centrodestra unito presenterà le proprie liste a sostegno di Jole Santelli candidata alla guida della Regione, dopo i cinque anni da dimenticare della legislatura Oliverio. Tutti i partiti della coalizione faranno conoscere ai cittadini i propri candidati per il Collegio Sud della Calabria alla manifestazione organizzata a palazzo Campanella e che registrerà la presenza di Mariastella Gelmini. Ovviamente l’Udc, che da tempo ha ultimato il percorso che ha portato alla composizione della lista in vista dell’appuntamento con le urne fissato per il prossimo 26 gennaio, sarà al tavolo, rivendicando a pieno titolo e a gran voce, il proprio ruolo nella coalizione».

A sostenerlo è il Commissario Provinciale dell’Udc Paola Lemma che esprime soddisfazione per il lavoro che la squadra messa in campo ha svolto fino a questo momento sul territorio.

«La scelta dei nostri candidati viene da lontano ed è frutto di un lungo e capillare impegno sul territorio – dice ancora Paola Lemma – Per questo siamo riusciti ad avere un lista autorevole senza alcuna improvvisazione, con candidati con la giusta dose di esperienza e novità, in grado di tradurre concretamente il nostro progetto politico che punta a dare finalmente rappresentanza alle istanze dei tanti moderati calabresi che fin qui sono rimasti privi di punti di riferimento».

«Nessun consigliere regionale uscente nella lista per il collegio Sud – prosegue la Lemma – ma tanti giovani che hanno maturato un’importante esperienza politica e amministrativa e saranno in grado di dare il proprio contributo per far tornare grande la Calabria. Tanti sono stati i partiti che hanno avuto difficoltà a trovare candidati donna, considerata anche la mancata introduzione della legge sulla doppia preferenza di genere, ma non l’Udc. Anche da questo punto di vista abbiamo potuto contare, fin da subito, sul contributo di una professionista come Carmen Pegna che da sempre è impegnata con noi e ha accettato di buon grado la nuova sfida».

«Serve adesso produrre l’ultimo sforzo – conclude il commissario provinciale dell’Udc – per arrivare alla vittoria e all’elezione di Jole Santelli Presidente della giunta calabrese. Finalmente una donna, inedito per la storia del regionalismo calabrese, per dare una svolta e una speranza di sviluppo alla nostra Regione che il centrosinistra ha condotto ad un passo dal default. Serve, però, un impegno corale in questa campagna elettorale che va condotta con spirito di squadra e mettendo da parte i personalismi e nella quale l’Udc saprà essere il quid in più per la coalizione di centrodestra che sente già la fiducia dei calabresi e la responsabilità di assumere il governo della Calabria».

«Io sarò accanto ad ognuno dei candidati – conclude Paola Lemma – presenzierò alle iniziative che gli stessi hanno organizzato sul territorio, non mi risparmierò e mi spenderò con tutte le forze per portare a casa il risultato».

Paola Lemma

Commissario Provinciale Udc

Città Metropolitana di Reggio Calabria