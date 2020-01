Reggio Calabria – Open Day dell’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” di Catona

L’Istituto Comprensivo “Radice – Alighieri” di Catona apre le porte al territorio. Venerdì 17 gennaio c.a. dalle ore 15:30 alle 19:30, la Dirigente, Avv. Simona Sapone accoglierà i genitori e i bambini presso le sedi dell’Istituto in occasione dell’Open Day. Successivamente presenterà l’offerta formativa, dalle ore 16 alle 17 presso la scuola primaria e dalle 17 alle 18 presso la secondaria di I grado. Docenti e alunni faranno visitare la scuola e i laboratori di arte, musica, scienze, lingue e informatica e lettura. A quest’ultimo saranno presenti scittori reggini e il giornalista Filippo Diano. Durante la serata che vedrà protagonisti gli alunni dell’Istituto, l’associazione Biesse, guidata dalla Dott.ssa Bruna Siviglia, inaugurerà lo sportello di ascolto per il corrente anno scolastico con la gradita ed importante presenza del Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, Dott. Gerardo Dominjanni. La manifestazione si concluderà con un evento sportivo alla palestra “Palloncino” di Catona al termine del quale, alcuni sportivi nati e cresciuti nel territorio, consegneranno ai ragazzi dei gadget in ricordo della serata.