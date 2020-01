Omicidio a Villa San Giovanni per dissidi di vicinato

Omicidio a Villa San Giovanni. Questa mattina in località Ferrito, a seguito di una lite per dissidi di vicinato e confini di terreni, Antonino Bellantone, 74 anni, ha aggredito i propri tre fratelli ed esploso diversi colpi d’arma da fuoco con fucile da caccia. Nella circostanza, un fratello, Giuseppe Bellantone, 81 anni, è stato colpito mortalmente ed è morto sul posto per la gravità delle ferite risportate.