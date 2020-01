Nuova intimidazione a Reggio Calabria ai danni di una nota attività commerciale

Ignoti hanno cosparso di liquido infiammabile gli ingressi del punto vendita e del deposito sito nelle immediate vicinanze, di una nota attività commerciale sita nel cuore della città di Reggio Calabria. La prontezza della squadra dei vigili del fuoco, tempestivamente intervenuta, ha evitato che si consumasse l’ennesima tragedia, vista la presenza di un bombola di Gpl che, a causa delle fiamme propagatesi all’interno del locale, stava repentinamente disperdendo tutto il suo contenuto. Danni e conseguenze evitate, quindi, sia per gli abitanti della zona che per gli operatori del comando provinciale reggino.