Nasce a Reggio Calabria il primo comitato donne per Jole Santelli

Oltre 200 donne si sono riunite oggi pomeriggio presso la sede del Coordinamento Provinciale di Forza Italia di Reggio Calabria per sancire la nascita del primo comitato donne per Jole Santelli Presidente della Regione. Professioniste, dirigenti, funzionarie, impiegate, studentesse: in modo variegato le donne hanno voluto testimoniare il loro forte messaggio di entusiasmo per quella che tra meno di tre settimane sarà la prima Presidente donna della storia della Regione Calabria.

Ma il comitato non è solo un movimento simbolico: diventerà uno strumento di sostegno concreto per Jole Santelli con suggerimenti, indicazioni e istanze che arriveranno prima e dopo le elezioni dal mondo della società civile, dai territori e dall’universo femminile e familiare. Le donne, infatti, sono la più grande testimonianza della famiglia e delle esigenze familiari calabresi, e daranno grande impulso al lavoro di Jole Santelli non solo in campagna elettorale ma soprattutto dopo l’insediamento a Governatore della Regione.