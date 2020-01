Matteo Salvini ritornerà il prossimo 6 febbraio a Reggio Calabria. A dirlo è lo stesso leader della Lega nel corso della trasmissione Porta a Porta.

Sulle ultime elezioni regionali, ha chiarito, rispetto all’Emilia: “Ha vinto qualcun’altro. La sconfitta mi servirà per migliorare. Per questo motivo ritorno in Emilia”. E poi sulla Calabria: “La mia tabella di marcia prevede anche un ritorno al Sud”.