Il Progetto Policoro incontra l’Arciconfraternita di Bovalino Superiore

Giovedì 6 febbraio il Progetto Policoro, nelle persone delle Animatrici di Comunità, Francesca Pelli e Mimma Modafferi e del Tutor Vincenzo Linarello, Presidente di GOEL Gruppo Cooperativo, incontrerà i componenti dell’Arciconfraternita “Maria SS. Immacolata” di Bovalino Superiore. Sarà un’occasione per discutere in maniera approfondita del nuovo mondo del lavoro sotto una lente di etica e di legalità, ripensando alle innovazioni e alla valorizzazione delle risorse del territorio. L’iniziativa si svolgerà presso la Chiesa Matrice “S. Maria ad Nives”. Si ringrazia il Parroco Don Rigobert Elangui, il Priore Pasquale Blefari e la Parrocchia “S. Caterina V.M.” tutta per l’ospitalità, confidando in una numerosa partecipazione.