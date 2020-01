Il Movimento Autonomo Calabria conferma il sostegno per Jole Santelli

Il Movimento Autonomo Calabria, dopo aver riunito i referenti delle varie province, per discutere i termini di partecipazione alle elezioni regionali, conferma il sostegno al candidato Presidente per il centro destra, Jole Santelli. Ciò in linea con l’orientamento politico sancito dal MAC fin dalla sua costituzione.

Il Movimento, dopo la presentazionedelle liste, ha partecipato ad incontri e riunioni pubbliche, nel corso delle quali, Jole Santelli ha espresso le linee guida della strategia programmatica da adottare, al fine di realizzare una necessaria ed attesa svolta di governo su tutti i territori calabresi che vivono una generalizzata condizione di abbandono, perpetrata dagli attori di quest’ultima legislatura.

Si è avuto modo, altresì, di confrontarci direttamente con la Candidata e la sua semplicità personale mista ad una indiscutibile esperienza politico-istituzionale, ci fa comprendere la sua determinazione e serietà nell’impegno assunto come politico, come istituzione e come donna calabrese. Abbiamo apprezzato l’inversione culturale del progetto della Santelli la quale afferma che per risollevare le sorti della Calabria,è necessaria “la persona giusta al posto giusto”.

Il Mac, non avendo presentato proprie liste elettorali, su proposta del vice responsabile regionale Pietro Guido, ha scelto di lasciar decidere i referenti territoriali, relativamente ai candidati al Consiglio su cui esprimere la preferenza, nelle differenti circoscrizioni elettorali.

Il Responsabile regionaleGabriella Andriani