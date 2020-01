Il Coro Maria SS. Annunzia di Oppido Mamertina vince il XVI° Concorso nazionale di composizione ed elaborazione di canti natalizi in vernacolo calabrese

Il Coro Maria SS. Annunzia di Oppido Mamertina, diretto dal Maestro Domenica Verduci, ha vinto il XVI° Concorso nazionale di composizione ed elaborazione di canti natalizi in vernacolo calabrese eseguendo il brano “A novena i Natali”, composto dal M° Girolamo Deraco su testo di Gianni Buda.

Il Concorso, nato con l’intento di creare continuità con la tradizione dei canti natalizi attraverso la coralità e la nuova scrittura di testi e musica, è stato organizzato dal Coro S.Paolo di Reggio Calabria e rientra nelle iniziative programmate dall’OCC – Organizzazione Cori Calabria- con il supporto della Feniarco, la Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali che dal 1984, anno della sua nascita, è cresciuta diffondendosi in tutto il territorio nazionale fino a diventare l’emblema della coralità italiana, con oltre 2800 cori iscritti . Il concorso si è svolto il 28 dicembre a Reggio Calabria nella chiesa di San Giorgio al Corso, in una folta cornice di pubblico ed estimatori della musica corale che hanno apprezzato le performance dei cori partecipanti tributando lunghi e calorosi applausi.

Il successo del brano presentato dal Coro polifonico M.SS. Annunziata è stato decretato, per la parte compositiva dalla Giuria guidata dal M° Lorenzo Donati, uno dei massimi esponenti nel mondo della coralità non solo in Italia ma anche all’estero; per quanto riguarda l’aspetto esecutivo, il successo come migliore esecuzione è stato dichiarato dalla giuria presieduta dal M° Gianfranco Cambareri, presidente della O.C.C. e Direttore del Coro regionale calabrese.