Giornata per il lavoro a San Luca: l’8 febbraio ci saranno Russo, Sposato e Biondo

“Sabato 8 febbraio ci sarà una giornata dedicata al lavoro a San Luca e verranno anche i segretari generali regionali di CIGL, CISL e UIL, segnatamente Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo.” Lo annuncia il consigliere comunale del comune aspromontano, Klaus Davi .

“Dalla 10 alle 13 tecnici delle massime organizzazioni italiane cercheranno di dare risposte ai concittadini sul tema del lavoro e in particolare della reversibilità delle pensioni, ma non solo. Ovviamente potranno partecipare anche cittadini della Locride quindi Africo, Ardore, Bovalino, Plati’, Casignana eccetera. Non sarà una iniziativa chiusa ma aperta tutta la Locride.“ “Ho ideato l’evento, coinvolto le sigle sindacali, ora sono certo che l’apparato comunale farà del proprio meglio per rendere questa iniziativa utile per i Sanluchesi.” Ma le iniziative promosse da Klaus Davi non si fermeranno qui. “Entro marzo dedicheremo una giornata al tema degli ex detenuti e il loro reintegro. Su questo punto intendo coinvolgere il partito Radicale e l’ordine degli avvocati. E’ un tema sociale molto sentito per il quale intendo impegnarmi, come ho promesso in campagna elettorale” ha detto Klaus Davi.