E’ morto il padre di Mimmo Lucano, Saviano: ‘Ha resistito quando costringevano suo figlio a stare lontano’

E’ un rapporto particolarmente stretto quello che lega Roberto Saviano e Mimmo Lucano. L’ex Sindaco di Riace ha avuto spesso a fianco il giornalista e scrittore, soprattutto quando è stato investito da un’inchiesta giudiziaria che ha smontato il modello di accoglienza del paese in provincia di Reggio Calabria.

Roberto Saviano torna a manifestare vicinanza nei confronti di Mimmo Lucano. Stavolta lo fa per la scomparsa del padre e attraverso un tweet e ricorda i giorni in cui, malato, non poteva contare sulla vicinanza di suo figlio.

A lungo, infatti, è stato costretto lontano da Riace per le note vicende giudiziarie ed il conseguente divieto di dimora.

“Si è spento – ha scritto Roberto Saviano – il padre di Mimmo Lucano. Un uomo resistente, che ha sempre sostenuto (e ispirato) la battaglia di Mimmo, anche quando stava male e costrinsero suo figlio a stargli lontano”.