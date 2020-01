Sospetto caso coronavirus a Reggio Calabria: nuovo aggiornamento, il comunicato ufficiale

Si è destato un certo allarme in città a Reggio Calabria dopo che nella serata di ieri si era diffusa la notizia secondo cui presso il Grande Ospedale Metropolitano c’era un sospetto caso di coronavirus.

Una persona, reduce da un viaggio in Cina, è stata posta in isolamento secondo la prassi del Ministero.

È arrivato nel pomeriggio un bollettino sulla situazione.

Ecco quanto dichiara ufficialmente il Gom:

L”condizioni cliniche della paziente sono buone: non è febbrile, non necessita di alcun supporto respiratorio, gli esami diagnostici finora eseguiti in ospedale non destano preoccupazione; in via prudenziale la paziente rimane ricoverata presso la sezione di isolamento respiratorio del Reparto di Malattie Infettive.

Srisultati degli esami che saranno effettuati sui campioni biologici che sono stati inviati stamattina al laboratorio di virologia dell’IRCSS specializzato in malattie infettive “Spallanzani” di Roma e che saranno disponibili non prima di domani”.