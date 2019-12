Villa San Giovanni, tir fuori dalle città – L’Amministrazione invita i parlamentari a sostenere proposta del senatore Siclari”

Come amministrazione del comune di Villa San Giovanni ci siamo già espressi, deliberando affinché venga realizzato il progetto che prevede lo spostamento degli approdi a sud di Villa. La stessa volontà è stata espressa da Reggio ma, a quanto pare, il Governo continua a mettere a rischio questa soluzione favorendo lo spostamento dei mezzi pesanti a Reggio. Per questo invitiamo tutti i parlamentari calabresi a sostenere l’emendamento presentato dal senatore Marco Siclari che prevede l’immediato stanziamento di risorse finanziarie, 61 milioni (in tre anni), per realizzare un nuovo porto per le navi e convertire gli attuali porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria in due importanti Porti turistici nel cuore del Mediterraneo. Su un totale di 4500 emendamenti presentanti da maggioranza e opposizione, soltanto 100 sono stati ammessi e arrivati al tavolo del Governo. La volontà adesso è politica, se il Governo vuole risolvere il problema dell’attraversamento deve solo approvarlo. Questa è l’unica soluzione che può salvare l’area dello Stretto e, in particolare, i comuni di Villa e Reggio, dal traffico e dall’inquinamento. Dobbiamo essere tutti uniti in questa grande battaglia per il nostro territorio. Siamo certi che anche l’amministrazione di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, appoggerà quest’iniziativa.