(VIDEO) Arrestati il sindaco di Villa San Giovanni e gli amministratori di Caronte & Tourist

L’operazione condotta dell’Arma dei Carabinieri di Reggio Calabria e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia reggina nei confronti di 11 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di corruzione, turbativa d’asta, falso in atto pubblico, truffa aggravata e peculato e per una persona solamente anche concorso esterno in associazione mafiosa.