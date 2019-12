Un luogo ludico e sicuro per i bimbi autistici. Inaugurata nuova sede de “Il volo delle farfalle”

di Grazia Candido – E’ un luogo dove si respira amore e speranza, una piccola e accogliente casa per i bambini autistici e le loro famiglie che, da oggi in poi, avranno un posto dove affrontare insieme le problematiche di chi vive quotidianamente la sindrome di Asperger.

Nel pomeriggio di ieri, il taglio del nastro della nuova sede dell’associazione “Il volo delle farfalle – Evoluzione autismo” sita in via Ravagnese, punto di riferimento per i tanti genitori che, insieme alla vice presidente Angela Villani, ad alcuni volontari cittadini ed amministratori locali, hanno creato una sede con percorsi e materiali per rendere accessibile il patrimonio artistico e culturale anche a chi soffre di disabilità intellettiva. Non trattiene le lacrime, la mamma del piccolo Matteo che, sostenuta dai consiglieri comunali Giuseppe Sera e Nicola Paris, ha aperto le porte della sua associazione alla città.

“Un altro piccolo ma importante passo che facciamo per i nostri figli e per tutti i bambini autistici – afferma la vice presidente Villani – Il silenzio e l’indifferenza di alcune istituzioni è stato cancellato da altre che stanno lottando con tutti noi. I bambini hanno il diritto di essere felici, di vivere serenamente e di avere spazi idonei dove poter giocare in sicurezza. Sono stati mesi molto difficili e so che per il mio Matteo, purtroppo, ne arriveranno altri ancora più duri da sopportare ma, insieme agli altri genitori, abbiamo studiato e lavorato sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione delle persone con disabilità, per garantire loro una vita il più possibile piena ed inclusiva”.

Sui visi delle mamme e dei papà presenti traspare l’orgoglio e un briciolo di felicità per avere pensato ed elaborato questo progetto, una realtà ludica tanto importante per i loro figli e non solo, che non possono manifestare al mondo le loro sensazioni, i loro pensieri, la paura del buio che, spesso, vivono.

Angela è riuscita insieme al CRAL della Città Metropolitana che ha donato all’associazione “Il volo delle farfalle” i giochi arredando l’area ludica, ai consiglieri comunali Giuseppe Sera e Nicola Paris, al vice sindaco Riccardo Mauro e al Garante dell’infanzia e dell’adolescenza Antonio Marziale, tutti sin dall’inizio al fianco dei bambini e delle loro famiglie, a dimostrare che i sogni se si vuole, si possono realizzare.

“Spesso, mi sento sola ed abbandonata da alcune istituzioni che dovrebbero sostenere non solo i bimbi autistici ma tutte le persone che vivono condizioni di disagio fisico, mentale, sociale – continua la mamma di Matteo che insieme ai suoi compagni di gioco scorrazza su e giù per la sala giochi – In questa mia battaglia però, ho incontrato degli angeli, persone pure di cui Reggio può vantarsi. Insieme si possono fare tante cose belle ed utili per i più piccoli, basta volerlo. I momenti difficili, soprattutto per chi è affetto dallo spettro autistico sono molti, ma possiamo contare sulla sensibilità, caparbietà e amore di uomini capaci che, senza alcun tornaconto personale, si battono per cambiare finalmente le cose in questa città. La sede è solo un piccolo tassello di un progetto che guarda lontano: vogliamo iniziare a far vivere esperienze di tempo libero che, spesso, diventano complicate a persone con autismo e diminuire i fattori di stress per i bambini che, da ora in poi, potranno usufruire di spazi sicuri e confortevoli”.

Ognuno di noi ha una sua ferita, un dolore che si porterà per sempre. Prova a rimarginarlo, a volte, anche a nasconderlo ma quando meno te lo spetti, è lì pronto a farsi sentire. La ferita di questi genitori è molto profonda e chiede incessantemente di essere guarita.

La società e, soprattutto, le istituzioni sono chiamati alla vicinanza, al sostegno, alla riscrittura di una “partitura” assistenziale che non può essere solo definita nei canoni della tragedia.

I bambini autistici del “Volo delle farfalle” chiedono questo: non hanno bisogno di pietà ma di essere guardati, ascoltati e di avere certezze e cure.