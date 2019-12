Tutto pronto a Palmi per il Capodanno in Piazza

Continua il grande calendario di eventi messo a punto per Natale Palmese 2019. Dopo le attività svoltesi il 25 e 26 Dicembre, è tutto pronto per il Capodanno in Piazza organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’associazione APPalmi, le associazioni i cittadini e gli imprenditori che hanno prestato il proprio contributo.

Le prime ore del 2020 saranno animate dagli eventi in programma in piazza Primo Maggio. Si parte alle 01.00, con il main event, cabaret e grande musica con il concerto degli Hostaria Numero 4, con il loro “Genuine Italian Musicabaret”, che avrà luogo nel pala eventi, la struttura installata in piazza per ospitare gli spettacoli e le attività del Natale Palmese. A seguire il DjSet di Dj Double Esse e Rocco Rizzitano, per ballare e cantare insieme fino al mattino. A fare da contorno le attrazioni che hanno accompagnato il pubblico in questo mese di Dicembre, come i mercatini di Natale, la pista di pattinaggio e molto altro ancora.

Vi aspettiamo numerosi in Piazza per vivere insieme e in allegria l’inizio di un nuovo anno che ci auguriamo possa portare tante novità positive per la nostra città.