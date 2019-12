Tornano in piazza le Stelle di Natale AIL

L’Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma – A.I.L. Sezione “Alberto Neri”di Reggio Calabria e Vibo Valentia comunica che l’annuale manifestazione “UNA STELLA PER LA VITA” si svolgerà nei giorni 06, 07 e 08 Dicembre 2019.

Quando alzi gli occhi al cielo i tuoi desideri possono fare dei viaggi lunghissimi alla ricerca di una stella all’orizzonte a cui rimanere appesi, in attesa di diventare realtà. Per i nostri malati a Natale ci sono delle stelle che possono fare miracoli e sono le “Stelle” dell’AIL.

Tutto cominciò nel 1985 grazie ad un’intuizione della presidente dell’AIL di Reggio Calabria che ha cominciato a vendere le prime 500 Stelle di Natale per acquistare dei macchinari necessari all’ematologia locale. L’idea fu riconosciuta e apprezzata e quattro anni più tardi scesero in piazza le altre Sezioni dell’AIL. Anno dopo anno, l’Associazione si è impegnata ad incrementare la presenza sul territorio e le Stelle sono diventate una vera e propria icona dell’Associazione contribuendo a finanziare la ricerca scientifica e l’assistenza per il malato. Dal 1988 infatti l’idea di Rosalba di Filippo Scali, presidente della sezione “Alberto Neri” di Reggio Calabria, fu adottata dall’AIL Nazionale e da tutte le sezioni che quest’anno festeggiano il trentennale delle Stelle di Natale AIL.

Ad oggi l’impegno in tutte le città d’Italia conta oltre 16.000 volontari distribuiti in circa 4.000 piazze.

Nei giorni 06-07-08 DICEMBRE,troverete i volontari AIL nelle principali piazze e nei centri commerciali della città di Reggio Calabria (Piazza San Giorgio, Brico Center, Porto Bolaro, Coop Viale Calabria e Via De Nava, Piazza Carmine, Perla dello Stretto Villa San Giovanni) e di Vibo Valentia.

Inoltre troverete le Stelle di Natale anche negli stand allestiti dagli amici AIL in provincia di Reggio Calabria (Bagnara Calabra, Bagaladi, Bianco, Bova Marina, Campo Calabro, Cannavò, Cardeto, Casignana, Cataforio, Cinquefrondi, Condofuri, Delianuova, Galatro, Gallina, Gallico Superiore, Gerace, Gioia Tauro, Gioiosa Jonica, Laureana di Borrello, Lazzaro, Locri, Marina di Gioiosa, Musalà di Campo Calabro, Melito Porto Salvo, Melicucco, Molochio, Monasterace, Mosorrofa, Motta San Giovanni,Oppido, Palmi, Palizzi, Pavigliana,Portigliola,Trunca, Rizziconi, Roccella Ionica, Saline Ioniche, San Giorgio Morgeto, Sant’Eufemia, San Procopio, Santa Cristina, Scido, Scilla, Seminara, Siderno,Sinopoli, Taurianova, Villa S. Giovanni) ed in quella di Vibo Valentia (Brattirò, Mileto, Rombiolo, Ricadi, San Calogero, Spadola, Limbadi, Filadelfia, Paravati, Vallelonga, Pizzo, Pernocari).

Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella e quella “buona stella” per noi puoi essere TU.

Con le vostre donazioni avete sostenuto la lotta che da oltre quarant’anni l’A.I.L. contro le leucemie e ci auguriamo che siate tornati a casa con qualcosa di immenso in cui la stella è solo il simbolo: il sorriso di chi vi dice: “Grazie, mi hai donato una speranza in più!”

Inoltre quest’anno in tutte le piazze d’Italia ad accompagnare le Stelle di Natale troverai I SOGNI DI CIOCCOLATO. Grazie alla collaborazione con la storica azienda Venchi. L’incontro del cacao con le nocciole, il latte e l’olio d’oliva è l’assortimento che vi aspetta in questa confezione creata per sostenere la ricerca scientifica ed i progetti di assistenza di AIL e celebrare i suoi 50 anni vissuti con grande passione e dedizione. Una confezione regalo, con grafica personalizzata AIL, frutto della collaborazione con la pregiata azienda Venchi, nota a livello internazionale per la qualità e genuinità dei suoi prodotti. La scatola ha un peso di 220 grammi e il contributo di 15 euro.