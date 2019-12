Salvini a Reggio Calabria: ‘Perché votare Lega? Perchè sono gli altri ad avere questa regione sulla coscienza’

“Un calabrese dovrebbe scegliere la Lega perché non ci siamo mai stati. Chiunque qui abbia governato, qualcosina sulla coscienza ce l’ha. Qui non abbiamo mai amministrato neanche un condominio”.

Così Matteo Salvini ha parlato dei motivi che dovrebbero spingere i calabresi a votare la Lega.

Lo ha fatto dal Cedir di Reggio Calabria, sottolineando la necessità di lavorare sulla infrastrutture.

“La Statale 106 – sottolinea – è la strada con il più alto tasso dei morti in Europa. C’è la fare l’estrazione della tombola tra la A2 e le altre strade pericolose. C’è il problema degli aeroporti. C’è il problema dei porti. Il buon Dio ha messo la Calabria in mezzo a due mari ed i porti sono ricchezza. Qui sono riusciti a disastrare persino il sistema de porti”.

Salvini intreccia tre concetti principali: infrastrutture, lavoro e turismo.

“Il lavoro – evidenzia – senza infrastrutture non lo crei, hai un mare stupendo ma se non crei i presupposti per arrivarci non lo valorizzi. Serve un piano spiagge. Bisogna combattere la criminalità organizzata, perché il primo nemico è la ‘ndragheta.