Salvini a Reggio Calabria: ‘Liste d’attesa vergogne a cielo aperto, a casa partito dei disastri nella sanità’

Matteo Salvini in una gremita sala che l’ha ospitato al Cedir di Reggio Calabria ha parlato della situazione della Sanità in Calabria raccontando un aneddoto capitatogli in aereo partendo dalla Calabria verso Milano.

“Ho trovato – ha detto – due signore intorno ai 50. Erano vicine a me e eho chiesto loro perché partissero. Mi dissero che pagavano quasi 1000 euro tra aereo e alloggio per andare a fare la chemioterapia a Milano. Lo facevano perché le liste d’attesa in Calabria sono vergogne a cielo aperto”.

“La sanità – ha tuonato il leader della Lega – non è colpa dei marziani. La sanità è gestita dalla Regione. Se fa schifo bisogna mandare a casa il Partito Democratico che in sanità ha fatto solo disastri.