Regionali, al via il tour elettorale di Roberto Vizzari

Dopo l’inaugurazione della segreteria politica in pieno centro a Reggio Calabria, in via V. Veneto 81/B Piano Terra, e dopo la presentazione ufficiale della sua candidatura, parte il tour elettorale di Roberto Vizzari, candidato Udc nella circoscrizione Sud alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Calabria.

L’ex Sindaco di San Roberto mette in moto la macchina organizzativa e si prepara a girare in lungo e in largo tutta la provincia reggina per presentare ai cittadini la sua personale proposta politica.

“C’è una grande fiducia attorno a questo progetto – ha dichiarato Vizzari – e la testimonianza sta nel successo, non solo del primo evento ufficiale di sabato, di ogni iniziativa che stiamo portando avanti. In tanti ci hanno chiamato per sostenerci in questa ambiziosa avventura politica.

Non cambia, però, l’idea che muove ogni mio ragionamento: sono in campo per rappresentare i territori, per dare voce alla aree periferiche, per prendere insieme alla gente comune tutte quelle decisioni strategiche che interessano da vicino le singole comunità”.

Per questo, lui che da Sindaco è stato amministratore attento alle esigenze del proprio territorio, ha deciso di optare per una scelta simbolica ed emotiva.

Si partirà, infatti, da San Roberto, comune che ha guidato per 15 anni, il 3 gennaio. L’incontro si svolgerà alle 17.30 presso la sala “V. Iannolo” del centro civico comunale.

Il 5 gennaio alle 17.30, invece, Vizzari incontrerà i cittadini di Scilla, perla della Costa Viola, presso la Sala Conferenze della Casa della Carità.

Il 6 gennaio ci si sposta alle pendici dell’Aspromonte, con un incontro con la comunità di Melia.

“Occorre fare squadra tra i territori” ha aggiunto Vizzari. Dobbiamo ripartire da qui per dare un’alternativa credibile a chi, in questi anni, ha governato male e fatto sprofondare la Calabria.