Reggio Calabria – V° Edizione“il Piccolo Villaggio di Natale” a La Casa di Alice

La Casa di Alice si veste di magia, conIl Piccolo Villaggio di Natale,il Nido e scuoladell’infanzia La Casa di Alice, in via Cardinale Portanova n°58 a Reggio Calabria, vuole donaremomenti di gioia e serenità ai bambini ed alle loro famiglie. Venerdì 20Dicembre dalle 17:30 alle 19.30, portate i vostri bambini ad incontrare Babbo Natalenel magico giardino delle luci. Potranno scrivere la propria letterina nell’angolo della posta, partecipare ai laboratori, visitare il mercatino, gustare dolci e prelibatezze del Natale.

Anche quest’anno ci sarà il “Gioco del baratto..non lo uso lo contratto”. Entro il 19Dicembre i bambini possono portare a La Casa di Alice un giocattolo che non usano più ma in buone condizioni, in cambio gli verranno date delle “monete” per un valore il più possibile equivalente al giocattolo messo a disposizione per il baratto. Tutti i giochi raccolti saranno esposti in un piccolo mercato il giorno del Villaggio, ed il bambino con le monetericevute potrà “acquistare” un nuovo gioco portato da un altro bambino.

Barattare insegnerà loro a dare un nuovo valore alle cose, ciò che noi non usiamo più può rendere felice un altro bambino ed inoltre avere a disposizione un numero limitato di “monete” avrà il valore educativo di insegnare l’arte della consapevolezza e della scelta.

Al Gioco del Baratto quest’anno, si aggiunge una nuova iniziativa, “Il Giocattolo Sospeso”,tutti i giocattoli portati dai bimbi ed esposti nel mercatino, sono a disposizione e possono essere ritirati da chiunque ne avesse bisogno.

Cosa aspetti allora, non perdere l’occasione di far vivere questa magnifica esperienza al tuo bambino.L’ingresso al Piccolo Villaggio di Natale è libero e gratuito .

Ti aspettiamo….non mancare. Per maggiori informazioni telefonare allo 0965 1891389, 338.4395414, fb, la casa di Alice Via cardinale Portanova 58, Reggio Calabria