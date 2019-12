Reggio Calabria – Tante aziende calabresi sostengono la maxitombolata benefica

Aziende importanti che danno lustro alla nostra meravigliosa Calabria, sosterranno, anche per il 2019, la MAXITOMBOLATA BENEFICA, la più importante del Sud, giunta alla sua tredicesima edizione.

Confermatissimo il classico appuntamento nel giorno di S.Stefano (26 dicembre, ore 20.30), presso l’auditorium Don Orione di S.Antonio, dove si prevede il pubblico delle grandi occasioni.

L’evento è finalizzato al sostegno delle attività di volontariato, culturali e sociali di Incontriamoci Sempre per il Volontariato, che autofinanzia la propria intensa attività (l’anno 2019 supera le cento iniziative svolte) e, come è noto, non gode di alcun contributo da parte di Enti: tutto è frutto dell’aiuto di tanti cittadini e del nostro sacrificio personale, denso di amore e passione per il nostro territorio.

L’Auditorium Don Orione, l’opera Antoniana della collina degli Angeli di S. Antonio, rappresenta, per tutti noi, un luogo magico e simbolo della solidarietà del nostro Sud. Infatti, dopo il tragico terremoto del 1908, grazie a DON ORIONE, tanti orfanelli trovarono tanto affetto ed amore.

Questi sono gli insegnamenti che amiamo promuovere in tutte le nostre attività.

Un grazie a chi dona!

“NON IMPORTA QUANTO SI DA’,MA QUANTO AMORE SI METTE NEL DARE”

Cit.di Madre Teresa di Calcutta.