Reggio Calabria – Presentazione iniziativa Hospice on the road

Il giorno venerdì 3 gennaio, alle ore 10:30, presso la sala del Castello Aragonese di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’ iniziativa benefica “Hospice on the road”, organizzata dai Motoclub della Città Metropolitana di Reggio Calabria che avrà luogo, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, nella giornata di domenica 5 gennaio,.

Per la prima volta 14 Motoclub collaborano uniti per la realizzazione di questa manifestazione cittadina, finalizzata alla raccolta di fondi in favore dell’Hospice, attraverso l’organizzazione del motoraduno itinerante che partirà domenica 5 gennaio alle 10 da Piazza Castello e, dopo aver attraversato gioiosamente tutta la Città, si concluderà in Piazza Duomo dove, presso il gazebo dell’Hospice, avrà luogo la consegna del maxi assegno simbolico e la successiva benedizione dei caschi da parte dell’Arcivescovo metropolita Mons. Giuseppe FIORINI MOROSINI.

Durante la conferenza stampa, alla quale parteciperanno, i responsabili dell’Hospice, i rappresentanti istituzionali che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa cogliendo il valore simbolico e lo spirito solidaristico della grande “famiglia” dei motociclisti, e le rappresentanze dei Motoclub, verranno illustrati alla Stampa e al pubblico i dettagli dell’evento.

Motoclub SG Custom REGGIO CALABRIA, Vespa Club d’ITALIA REGGIO CALABRIA, Moto Guzzi Club REGGIO CALABRIA, Motoclub Ruote selvagge REGGIO CALABRIA, Motoclub Aquile del Sud BOVA, Motoclub REGGIO Bikers, Ducati Club REGGIO CALABRIA, Motoclub REGGIO CALABRIA, Bikers GIOIOSA, Motoclub MAGNA GRECIA, Los Carnales La Familia REGGIO CALABRIA, Enduro Forever REGGIO CALABRIA, Motoclub Rotary REGGIO CALABRIA, Motoclub Paolo ROSSI CINA CINQUEFRONDI.