Reggio Calabria – Natale 2019, installate le luminarie lungo la Via Sbarre Centrali

Aderendo al bando di sponsorizzazione pubblicato dall’Amministrazione Comunale, abbiamo dimostrato la nostra grande sensibilità verso la comunità reggina dopo l’adozione avvenuta nei mesi scorsi della Villetta di Via Botteghelle.

Con l’arrivo del Natale tutti vorremmo vedere l’intera città illuminata e addobbata, così come è stato fatto in maniera eccellente nel centro storico che mai come quest’anno ci fa sentire orgogliosi di essere reggini, dichiara il Presidente dell’Associazione Simona Luppino.

Ma le sorprese per il quartiere di Sbarre non sono finite. Giorno 20 dicembre a partire dalle ore 19.00 il grande evento patrocinato dal Comune e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria “Aspettando il Natale Sbarre in Festa” che giunge alla sua seconda edizione e che si svolgerà nel tratto di Sbarre Centrali compreso tra l’incrocio di Via Gebbione e quello di Via Sbarre Superiori