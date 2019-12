Reggio Calabria, Marra (Map): “Non esistono problemi ma soltanto rischi di essere legati dai “leghisti” padani”

Ben vengano tutte le manifestazioni di piazza anzi no visto che quando siamo scesi in Piazza Montecitorio lo scorso 9 Settembre a contrastare “il patto della poltrona” con circa 30.000 persone contro il governo giallo-rosso dove ero presente anche io con il mio gruppo, era stata dichiarata dal qualche illustre di sinistra un’ azione “sovversiva” ; comunque il detto “predicare bene e razzolare male” esiste davvero ma per qualcuno sono meglio gli slogan “Reggio non mbucca” e “Reggio non si lega”.

Questa mattina vengo a conoscenza di una manifestazione che si è svolta ieri sera a Piazza Castello dal nome “Reggio non si lega” dicono con circa 500 persone presenti , ma non voglio fare il “sarcastico” visto che da questo gruppo di persone non ho letto e ascoltato nulla di importante in merito a tutti i problemi che affliggono la nostra città , dal rischio chiusura di alcuni reparti presso il Grande Ospedale Metropolitano per mancanza di personale, crisi idrica, chiusura aeroporto, rifiuti a cielo aperto, ‘ndrangheta e mi fermo qui ; anzi mi è sembrata una manifestazione contro una persona di nome Matteo Salvini che oltretutto non è al Governo ma guida soltanto l’opposizione.

Voglio soltanto ricordare a tanti che pubblicare foto di persone a testa in giù oppure di sparlare dei figli dei politici oltretutto minorenni, non fa bene nè alla politica nè al paese, anzi sono azioni “infami” che continuano a provocare odio, peraltro da movimenti dichiaratosi umanitari e buonisti.

Il Presidente del M.A.P.

Dr. Pietro Marra