Reggio Calabria – Loopez il locale interattivo al centro del corso Garibaldi

LOOPEZ piatti storie e persone è un nuovo locale sul corso Garibaldi di Reggio Calabria, ideale per aperitivi cocktail e piatti a base di carne.

Il concept fonda le sue radici sull’identità dello storico marchio cittadino Bottega d’Arte Lopez, un negozio che dal 1931 ha raccontato la storia dell’oggetto d’arredo con una visione classica orientata al design d’autore.

La particolarità di questo bistrot sta nella possibilità, nuova per il nostro territorio, di poter comprare ogni elemento che compone tavola ed arredo del negozio;

l’idea è di presentare il menu su piatti iconici, di grandi marchi, talvolta spaiati tra di loro ma utili a raccontare storie di oggetti che hanno un gusto familiare.

“Ci soffermiamo a raccontare una storia e lo facciamo per non dimenticarla e per trasmettere a chi ci è intorno le emozioni che abbiamo vissuto. Un locale in centro è molto di più di un luogo dove di tanto in tanto andiamo a mangiare qualcosa o a trascorrere del tempo. È un miscuglio di sensazioni ha un buon profumo di incontro ha il gusto del ricordo mescolato all’esperienza dello stupore. È l ’insieme delle storie di tante persone intorno ad un piatto.”