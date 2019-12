Reggio Calabria – “Liberi di Volare” al Liceo Preti Frangipane

Il 16 dicembre 2019 gli alunni delle classi IV e V del Liceo Artistico “Preti Frangipane” sono stati protagonisti attivi di un laboratorio, incentrato sulla “peer education”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze patologiche.

La scuola ha aderito al progetto “Liberi di VOLARE”, realizzato dall’associazione di promozione sociale UNIPROMOS, in collaborazione con l’Associazione Sibari Città del Sole.

“I giovani hanno il diritto alla felicità. Ma, per avere questo diritto, pochi di loro sanno che devono ottemperare prima di tutto ad un dovere: il dovere di essere liberi. E’ fondamentale parlare della libertà dalla droga, dall’alcool, dalla solitudine a cui costringe spesso un uso eccessivo dei social, dalla ludopatia e dal bullismo.” Con queste parole, il Coordinatore generale del Progetto, Cav. Dott. Benedetto Di Iacovo, ha catturato l’attenzione degli studenti, invitandoli a partecipare ai lavori, cominciando dalla compilazione di un questionario anonimo, volto principalmente a sondare la consapevolezza dei giovani sulla tematica.

Il Dirigente scolastico, prof.ssa Giovanna Catena Moschella, sottolinea che la scuola, in quanto avamposto della “cultura della legalità”, deve lavorare giorno dopo giorno per costruire un futuro migliore, che passa pure attraverso il coinvolgimento degli studenti ad iniziative di questo genere. Sono intervenuti anche il prof. Annunziato Tripodi, Referente di Istituto per il Progetto, il Dott. Giuseppe Clausi, Responsabile Tecnico area “peer education”, il prof. Domenico Marino, Docente Un. Mediterranea Rc, in videoconferenza il prof. Maurizio Ballistreri, Docente Università degli Studi di Messina, il prof. Gianluca Di Costabile, Docente Unical Cs.