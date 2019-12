Reggio Calabria – Le iniziative del Planetario per le festività natalizie

Lee prossime iniziative, proposte dal Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria per le festività natalizie.

SOTTO LE STELLE DI NATALE 2019

• Venerdì 6 dicembre 2019, ore 17.00

Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria

“Pioggia di Stelle cadenti”

Prof. Marco Romeo

• Venerdì 13 dicembre 2019, ore 10.00

Palazzo Corrado Alvaro

Premiazione della XII edizione del Concorso nazionale per l’infanzia

“In memoria di Olga: la vita oltre”

• Martedì 17 dicembre 2019, ore 21.00

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

Il Cielo di Natale: spettacolo sotto le stelle del Planetario

a cura degli Esperti del Planetarium Pythagoras

• Mercoledì 18 dicembre 2019, ore 17.00

Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria

“Il Cielo nella Bibbia”

Prof.ssa Angela Misiano

• Sabato 21 dicembre 2019, ore 21.00

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

“Il racconto della Chimica”

Prof. Giuseppe Alonci

a seguire osservazione del Cielo con gli strumenti

• Domenica 22 dicembre 2019, ore 20.30

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

SOLSTIZIO D’INVERNO

Saluti delle Autorità

Presentazione e video tematico: “Miti e leggende del Cielo d’Inverno: la costellazione di Orione”

Dott. Francesco Macheda

“Il Solstizio d’Inverno tra mito e scienza”

Prof.ssa Melania Borzumati

Premiazione delle Scuole partecipanti al Concorso nazionale “Quanto è stellata la Notte?”

Il Cielo al Planetario

a cura degli Esperti del Planetarium Pythagoras

• Venerdì 27 dicembre 2019, ore 17.00

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

“Il Piccolo Principe tra le Stelle”

(ispirato all’opera di Antoine de Saint-Exupéry)

Spettacolo teatrale didattico a cura dell’attore Gianluigi Belsito

e del Direttore Planetario di Bari Pierluigi Catizone

• Giovedì 2 gennaio, ore 18.00

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

“Rivista Cosmo: un nuovo strumento per l’Astronomia”

a cura di Salvatore Albano, astrofotografo

a seguire Spettacolo sotto le stelle del Planetario

• Venerdì 3 gennaio 2020, ore 17.00

Museo Archeologico nazionale di Reggio Calabria

“Migrazioni cosmiche”

Prof. Giovanni Palamara

• Sabato 4 gennaio 2020, ore 17.00

Castello Aragonese

“Con i Magi alla Capanna di Betlemme”

Prof.ssa Angela Misiano

a seguire osservazione del Cielo con gli strumenti

• Domenica 5 gennaio 2020, ore 16.30

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

Una Befana stellare

Gioco a premi: quiz astronomico rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni

…e per tutti i bambini “Tombolata” con ricchi premi

Staff Planetario, conduce Marica Canonico

• Lunedì 6 gennaio 2020, ore 19.00

Planetarium Pythagoras Città Metropolitana

Incontro aperto a tutti e dedicato alla Comunità di San Salvatore entro cui ricade il Planetario

“Sant’Agostino: la Creazione, la Scienza, il Tempo”

Prof.ssa Angela Misiano

—————————— ————

Dal 2 al 21 dicembre il Planetario è aperto, previa prenotazione, alle visite di scolaresche (di ogni ordine e grado) e di gruppi organizzati.

—————————— ————

L’iniziativa ricade al’’interno della Terza edizione Festival calabrese dell’Astronomia: “Sulla via dei Greci di Calabria a riveder le stelle .

Il cielo come laboratorio di didattica, divulgazione, conservazione, recupero, conoscenza dei valori ambientali, culturali e paesaggistici della Calabria.

Il progetto è stato presentato per la Selezione e il Finanziamento nell’ambito degli interventi della Regione per la valorizzazione del sistema dei Beni Culturali

e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria. Annualità 2019 – Tipologia 1.3 – Eventi innovativi non storicizzati.