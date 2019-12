Reggio Calabria – Intitolato ad Arnaldo Marra il centro sportivo di Concessa

E’ stato intitolato ad Arnaldo Marra il centro sportivo di Concessa. Oggi pomeriggio, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme ai familiari del giornalista e sportivo morto 35 anni anni fa ed ai consiglieri comunali Francesco Gangemi, Enzo Marra e Giovanni Latella, ha scoperto una targa che consegna, ad una struttura pubblica, il nome di «un uomo che si è speso molto per il quartiere sotto il profilo sportivo che è intrinseco dei valori educativo, pedagogico e solidaristico nel raggiungimento del bene comune».

Rivolgendosi ai giovani calciatori che, successivamente, hanno dato vita al secondo Memorial “Arnaldo Marra”, l’inquilino di Palazzo San Giorgio ha ricordato: «D’ora in avanti, quando verrete a giocare qui, abbiate impressa in mente l’idea che questo posto ha un’anima ed il ricordo di una persona che ha fatto tanto per la città. Spero possiate seguirne l’esempio e fare lo stesso per il vostro futuro».

Successivamente, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha ringraziato la Commissione comunale per la Toponomastica che «è impegnata nel recupero dell’identità e della memoria storica di quelle personalità che hanno lavorato sodo per la ricostruzione del tessuto sociale, economico, culturale e sportivo di Reggio e che, fino ad oggi, non trovavano posto nella toponomastica cittadina, ma solo nel cuore di chi li aveva conosciuti». «Noi – ha rimarcato il sindaco – stiamo lavorando nella profonda consapevolezza che, per l’intera comunità, sia giusto scolpire e rilanciare la testimonianza dei suoi figli migliori, dei reggini che hanno lavorato per il bene della collettività sopportando, molto spesso, sacrifici enormi».