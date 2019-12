Reggio Calabria – Il Sindaco Falcomatà e il Delegato Brunetti incontrano i lavoratori Idrorhegion

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà e il Consigliere delegato al sistema idrico integrato Paolo Brunetti hanno fatto visita questa mattina alla sede di Idroreghion, società titolare della gestione del servizio di depurazione nella città di Reggio Calabria.

Oltre al tradizionale scambio di auguri, l’incontro è stato l’occasione per fare il punto anche sulle prospettive relative alla gestione del servizio nel prossimo futuro, nel quadro più generale di indirizzo espresso dal Sindaco Falcomatà e dall’intera compagine di governo alla guida del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, che punta ad una generale internalizzazione dei servizi, in passato gestiti attraverso il modello delle Società partecipate.

In questo quadro il sindaco e il delegato, colloquiando con i lavoratori, hanno avuto modo di prospettare loro le linee guida primarie che governeranno il processo di transizione, chiarendo anche alcuni aspetti relativi alla continuità contrattuale delle maestranze.

“Questo periodo prenatalizio è anche un modo per dimostrare alle maestranze la vicinanza delle istituzioni che le rappresentano – ha commentato il sindaco a margine dell’incontro – ringrazio i lavoratori del comparto depurazione per il prezioso servizio che recano alla comunità reggina, ancor più in un settore strategico come questo che rappresenta uno dei servizi essenziali più prossimi alla vita quotidiana dei cittadini”.