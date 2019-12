Reggio Calabria – Il Concerto di Natale del Consiglio regionale della Calabria

L’aula consiliare di Palazzo Tommaso Campanella ospiterà oggi pomeriggio (ore 18) il Concerto di Natale del Consiglio regionale della Calabria. L’evento vedrà protagonista un complesso giovanile di circa 60 elementi, di cui fanno parte musicisti delle tre orchestre “G. Scerra” di Delianuova, di Laureana di Borrello e di Melicucco. A dirigere l’esecuzione saranno i maestri Maurizio Managò e Gaetano Pisano.

“Il Consiglio regionale – commenta il presidente Nicola Irto che ha proposto l’iniziativa – intende celebrare le festività natalizie con sobrietà, attraverso il linguaggio universale della musica, e così rafforzare il messaggio di apertura della massima istituzione democratica della nostra Regione verso il territorio”.

Le orchestre giovanili rappresentano un grande patrimonio culturale calabrese e si sono già distinte in numerose iniziative artistiche e in diversi concorsi in Italia e all’estero. I giovani musicisti eseguiranno un repertorio di brani legati al Natale e non solo, portando in aula un’atmosfera di calore, di pace e di condivisione dei valori delle festività cristiane.