Reggio Calabria, Falcomatà: ‘Si accendono le luci di Natale, il Sindaco non può pagarvi il biglietto per tornare a casa’

“S’accendono le luci.

Fervono i preparativi per il Natale a Reggio, abbiamo fatto poco clamore, affrontiamo in questi giorni importanti snodi amministrativi, ma non abbiamo rinunciato a rendere la nostra città luminosa e accogliente, lavorandoci da inizio autunno”.

Si apre così un messaggio con cui il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha annunciato l’inizio dei preparativi della città al Natale.

“Per regalare – prosegue -ai nostri bambini giorni di felicità,

così come si fa in tutte le famiglie, dove al di là delle contingenze, ognuno cerca di vivere i giorni di festa al meglio.

E anche noi rincorriamo lo spirito giusto, non per nascondere i problemi ma per rinnovare la speranza di una realtà più semplice e sopratutto più vivibile nella nostra città.

Intanto si sono concluse le manifestazioni di interesse per proporre idee e iniziative. Sabato prossimo presentiamo il cartellone degli eventi natalizio in conferenza stampa.

Ci sono gli ingredienti ormai divenuti abituali:i mercatini nelle piazze, le luci, gli eventi solidali e di spettacolo e qualche novità. Intanto vi invito a partecipare agli eventi inaugurali.

Gli appuntamenti

“👉Venerdì 6 dicembre alle 19,00 accenderemo l’albero solidale e colorato assemblato dalle piastrine di tessuto dai volontari dell’ Ail presso le scalinate del Teatro Cilea.

👉Domenica 8 dicembre festa di luci e suoni a piazza Duomo, che terminerà con l’accensione del grande albero sulla piazza.

Vi invito a rinnovare la vostra adesione, per fare insieme un regalo a noi stessi per rendere le nostre feste divertenti e solidali”.

Auspici e rammarico

Scommettiamo sulla nostra capacità di rendere Reggio un posto migliore, non schiacciato dalla perdita di prospettive ma rassicurati dalla bellezza del nostro stare insieme.

E anche se i voli e i treni per tornare a casa costano un botto, Reggio vi aspetta.

Il sindaco non può pagarvi il biglietto salato per tornare a casa ma rendervi più dolci questi giorni di festa”.