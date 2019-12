Reggio Calabria – Domani appuntamento al Planetario

Siamo abituati a pensare alla chimica come a una materia astrusa, quasi magica e iniziatica, e spesso la associamo a fenomeni negativi come l’inquinamento. Questa visione un po’ stereotipata è incoraggiata sia dalla didattica scolastica, che privilegia un approccio mnemonico alla materia, sia dalla comunicazione che ne viene fatta al grande pubblico, che o mira a demonizzarla o mira a sorprendere con esperimenti spettacolari. Ma il chimico non è un apprendista stregone, ma uno scienziato. La chimica è una delle tante lingue che parla la natura, e comprenderla è la chiave per affrontare le grandi sfide della modernità, dalla protezione dell’ambiente alle energie rinnovabili, fino alla conservazione dei beni culturali.

Il Dott. Giuseppe Alonci, eccellenza reggina, oggi ricercatore nel settore dei biomateriali in una start-up a Berlino, nel suo intervento presenterà il ruolo della chimica nell’ambiente, nella cosmesi, nella medicina con particolare attenzione alle cure chemioterapiche.

Sabato 21 dicembre 2019, ore 21,00

Planetario Pythagoras Città Metropolitana

“Il racconto della chimica”

Dott. Giuseppe Alonci