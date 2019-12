Reggio Calabria – D’Amato: “Rifiuti nelle abitazioni, intervenire con provvedimenti urgenti”

Riceviamo e pubblichiamo – Si chiamano CASSONI SCARRABILI.

Collocarli in aree specifiche controllate o videosorvegliate a nord, centro, sud e zone collinari della città , temporaneamente finché dura l’emergenza. Obiettivo è liberare gli ingressi delle abitazioni dai rifiuti che si accumulano disordinatamente seppellendo i mastelli stracolmi perché Avr non può raccogliere da settimane

Per inefficienze gestionali e politiche a vari livelli del sistema di raccolta (impianti che non fanno conferire per crediti non riscossi con ambiti Reggio e Cosenza morosi, ecc) non possono pagare i cittadini sulla loro pelle.

Occorrono soluzioni immediate seppur transitorie come quella qui prospettata, a protezione della salute pubblica.

Qualcuno svegli il sindaco Falcomatà e l’assessore all’ambiente Neri.

Francesco D’Amato