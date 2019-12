Reggio Calabria – Consegnati i Premi Nazionali Gianni Versace

Parlare di Gianni Versace significa rappresentare uno dei più grandi stilisti che l’Italia ed il mondo abbiano conosciuto nel campo della creatività e della moda.

E come non ricordare che Gianni Versace è un figlio della nostra città, di quell’Apsias in cui il più sacro dei fiumi si getta nel mare, una terra costellata dalla Magna Grecia, dai Bizzantini, Normammi, Svevi e Aragonesi.

Ed è questo lo spirito con cui la Dott.ssa Irene Tripodi Presidente dell’Associazione A.I.Par.C ed i soci hanno voluto donare alla città una serata al Teatro Francesco Cilea finalizzata alla cultura, moda e costume con la consegna dei Premi Nazionali Gianni Versace , a Lilli Spina e Giuseppe Fata ed i riconoscimenti a Valentina Versace , all’Accademia di Moda e Design di Anna Manduci , ai laboratori di moda e design del IC Telesio Montalbetti, IC Panella Vallauri . IC Preti – Frangipane .

Una serata che ha unito lo scopo benefico a favore della struttura Hospice di Via delle Stelle, piccolo gioiello di umanità e di rilevanza etico sociale di Reggio Calabria, con sfilate di moda con abiti d’epoca e sonorità Magnogreche pervase anche da suggestioni musicali.

Una performance di grandi artisti che hanno entusiasmato il Teatro Francesco Cilea stracolmo di cittadini entusiasti delle finalità benefiche della serata e della magia nel ricordo di Gianni Versace.

La Presidente Irene Tripodi nel corso della serata ha lanciato come Associazione il progetto per la creazione di una casa museo da intitolare a Gianni Versace corredata da laboratori di alta sartoria per la formazione di giovani talenti con la previsione di istituire a Reggio Calabria la “ Settimana della Moda “.

Un grande sforzo organizzativo dell’ A.I.Par.C e di tutti soci per una serata magica che ha anche il sapore di grandi speranze future per l’economia e turismo della nostra città