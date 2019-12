Reggio Calabria – “Christmas Dinner 2019”, i giovani industriali al fianco di Eracle e della Neonatologia

Una serata all’insegna della solidarietà e dell’impegno concreto a favore dei più deboli e indifesi: i bimbi del reparto di Neonatologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Questi i presupposti che hanno animato la bella e partecipata iniziativa ospitata presso il casale “Tramontana” dal titolo “Christmas Dinner 2019” organizzata dai giovani industriali reggini in collaborazione con i giovani imprenditori di Unindustria Calabria, Confindustria Reggio Calabria e l’Unione dei Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Calabria. Parte del ricavato della cena solidale è stata devoluta all’associazione Eracle Onlus, realtà impegnata nella promozione di una maggiore sensibilità e attenzione verso i nati prematuri e i neonati bisognosi di cure ospedaliere. Un’attività che nel corso degli anni ha prodotto significativi risultati sul piano del miglioramento dei servizi di assistenza attraverso iniziative finalizzate allo sviluppo di un’adeguata relazione genitori-bambino nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale, alla formazione continua degli operatori sanitari e, non ultimo, al sostegno alle famiglie dei piccoli pazienti.

“Siamo molto contenti e orgogliosi di aver dato il nostro contributo a questo importante progetto”, afferma il presidente dei Giovani di Confindustria Reggio Calabria Umberto Barreca. “E’ stato davvero emozionante poter rendere speciale la vigilia di Natale con questo gesto a favore di una delle più importanti e operose realtà dell’associazionismo cittadino. Conosciamo tutti molto bene – evidenzia Barreca – le problematiche e le criticità che negli ultimi anni stanno attraversando il settore della Sanità e dunque crediamo che serva da parte del territorio, come forse mai accaduto prima, maggiore attenzione e impegno. E ci rende particolarmente felici aver potuto sostenere la Neonatologia che nella nostra città costituisce un’eccellenza riconosciuta a livello nazionale. Siamo e continueremo ad essere al fianco del reparto e dell’associazione Eracle che opera al suo interno – conclude il presidente dei giovani imprenditori reggini – e ringrazio l’intero sistema Unindustria Calabria e l’Unione dei Giovani Commercialisti ed Esperti Contabili della nostra città per aver sposato da subito e senza esitazioni questo progetto”.